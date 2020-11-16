\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-2°
Втр, 17
-4°
Срд, 18
-3°
ЦБ USD 76.92 -0.41 17/11
ЦБ EUR 91.17 -0.15 17/11
Нал. USD 76.32 / 78 17:31
Нал. EUR 90.35 / 91.07 17:31
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
11 624
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
33 840
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
38 996
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
39 381
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Видео: пятерых заключенных приговорили к срокам до 24 лет за подготовку терактов
Суд вынес приговор пятерым заключенным воронежской колонии за то, что они вербовали сокамерников и готовили теракты. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность заключенных ИК-3, все они неоднократно отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Суд вынес приговор пятерым заключенным воронежской колонии за то, что они вербовали сокамерников и готовили теракты. Об этом передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность заключенных ИК-3, все они неоднократно отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Так, 46-летнего Руслана Бугакова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, 43-летнего Руслана Чаусова — к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, 49-летнего Геньяса Гатджибаибова — к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, 31-летнего Максима Степанова — к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, 32-летнего Сергея Мухаметзянова — к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.

Доказано, что осужденные вовлекали в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019 и 2020 годах, а также готовили несколько резонансных терактов, в том числе подрыв многоквартирного дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии, выпускники которой участвуют в боевых действиях на территории Сирии.