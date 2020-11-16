Видео: пятерых заключенных приговорили к срокам до 24 лет за подготовку терактов

Суд вынес приговор пятерым заключенным воронежской колонии за то, что они вербовали сокамерников и готовили теракты. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность заключенных ИК-3, все они неоднократно отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Суд вынес приговор пятерым заключенным воронежской колонии за то, что они вербовали сокамерников и готовили теракты. Об этом передает ТАСС.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность заключенных ИК-3, все они неоднократно отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Так, 46-летнего Руслана Бугакова приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, 43-летнего Руслана Чаусова — к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, 49-летнего Геньяса Гатджибаибова — к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, 31-летнего Максима Степанова — к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, 32-летнего Сергея Мухаметзянова — к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.

Доказано, что осужденные вовлекали в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019 и 2020 годах, а также готовили несколько резонансных терактов, в том числе подрыв многоквартирного дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии, выпускники которой участвуют в боевых действиях на территории Сирии.