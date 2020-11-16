В Рязанской области зафиксировали превышении эпидпорога по ОРВИ
Чаще всего болели дети — они составляют 44,7% от общего числа заболевших. По данным ведомства, в регионе проводят вакцинацию. Уже привито 45,6% населения.
В Рязанской области заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидпорога. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
За неделю случаев гриппа не фиксировалось.
Чаще всего болели дети — они составляют 44,7% от общего числа заболевших.
По данным ведомства, в регионе проводят вакцинацию. Уже привито 45,6% населения.