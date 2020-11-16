В Рязанской области выявили еще 103 случаев коронавируса

В Рязанской области выявили еще 103 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил столичный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 428 случаев заражения.

В Рязанской области выявили еще 103 случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 428 случаев заражения. За сутки выздоровели 106 человек (всего 9 112), за время пандемии умерли 73.

За последние сутки в России зарегистрировали 22 778 зараженных, за время пандемии заболели 1 948 603 человека. Выписали 13 864 пациентов (всего 1 453 849), умерли 303 (всего 33 489).