В Рязанской области изменились минимальные цены на алкоголь
Приказы Минфина № 235н и № 232н вступят в силу 1 января 2021 года. Все организации должны будут соблюдения минимальные розничные цены.
В Рязанской области изменились минимальные цены на алкоголь. Приказы Минфина № 235н и № 232н вступят в силу 1 января 2021 года.
Теперь минимальная розничная цена за 0,5 литра водки составит 243 рубля, коньяка — 446 рублей. Также увеличивается минимальная стоимость игристого вина (шампанского) — 169 рублей за 0,75 литра.
Все организации должны будут соблюдения минимальные розничные цены.