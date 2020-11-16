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В Рязани жестоко избили девушку
По словам пострадавшей, у нее сотрясение мозга и четыре шва врачу пришлось наложить на голову. В другом травмпункте у девушки выявили гематомы от удушья и ушибы от ударов.

Рязанку жестоко избил ее знакомый. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. В четверг, 12 ноября, девушка встретилась со своей подругой, вместе они пошли в гости к приятелю. Однако на встрече произошел конфликт.

«Непонятно на какой почве человек выплеснул мне в лицо напиток из стакана, я не растерялась и рефлекторно кинула в него едой, после чего он бросился на меня, толкнул на диван, сел верхом и начал душить», — сообщается в посте.

Девушка рассказала, что знакомого пытались оттащить от нее и успокоить. В это время девушке удалось вырваться. Она вызвала такси и покинула квартиру обидчика. По словам рязанки, после того, как она вышла из подъезда, с четвертого этажа ей на голову упал пакет с пустыми бутылками.

«…пошла кровь… Было больно, но я оставалась в сознании. Обидчик вышел на улицу, данное зрелище его очень забавляло. Соседка выходившая из подъезда вызвала скорую и просила не уходить… Я нецензурно выражалась в его адрес… это спровоцировало его на дальнейшее избиение. От пары ударов меня спас его приятель, но все же один из ударов пришёлся мне в висок», — продолжила рязанка.

По словам пострадавшей, у нее сотрясение мозга и четыре шва врачу пришлось наложить на голову. В другом травмпункте у девушки выявили гематомы от удушья и ушибы от ударов. Рязанка утверждает, что скорая помощь зафиксировала избиение и сообщила об этом полиции.

«Я написала заявление на обидчика… Считаю, что последствия могли быть летальные. Я хочу, чтобы человек понес ответственность за содеянное», — подчеркнула она.