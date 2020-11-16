В Рязани ищут очевидцев ДТП на улице Костычева с пострадавшим пешеходом

ДТП произошло в 5:55 возле дома №5. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения на автомобиле ВАЗ 2107 двигался со стороны улицы Крупской и сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

В Рязани разыскиваются очевидцы ДТП, произошедшего 12 октября на улице Костычева. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 5:55 возле дома №5. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения на автомобиле ВАЗ 2107 двигался со стороны улицы Крупской и сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшего с травмой госпитализировали в больницу. Личность пострадавшего уточняется.

Всех очевидцев произошедшего попросили обращаться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 17 или по телефону 29-74-99.