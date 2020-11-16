В России утвердили новые правила для контактировавших с больными коронавирусом

Теперь контактировавшие с коронавирусными больными будут сдавать тест на COVID-19 только в случае выявления симптомов заболевания. Если признаков ковида не будет, контактных будут выписывать спустя 14 дней с момента общения с заболевшим.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, касающееся людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет РИА Новости.

Теперь контактировавшие с коронавирусными больными будут сдавать тест на COVID-19 только в случае выявления симптомов заболевания.

Если признаков ковида не будет, контактных будут выписывать спустя 14 дней с момента общения с заболевшим.