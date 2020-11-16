В России сократят количество чиновников

В основном речь идет о сокращении вакантных позиций, финансирование останется прежним. Кроме того, после проведения реформы граждане смогут напрямую отправлять свои обращения в ведомства через портал Госуслуг, рассказал премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал с 1 января реформу системы управления, она займет три месяца. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 16 ноября.

По его словам, запланировано сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях.

«В рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на пять процентов, в территориальных органах — на 10 процентов», — рассказал он.

Мишустин уточнил, что в основном речь идет о сокращении вакантных позиций, финансирование останется прежним.

Кроме того, после проведения реформы граждане смогут напрямую отправлять свои обращения в ведомства через портал Госуслуг, рассказал премьер.

«Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, в первую очередь речь идет о Минздраве, Минпросвещении, Фонде обязательного медицинского страхования.