В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -13 градусов

В ночь на вторник, 17 ноября, в Рязанской области похолодает до -13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.