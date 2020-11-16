В ночь на вторник в Рязанской области похолодает до -13 градусов
В ночь на вторник, 17 ноября, в Рязанской области похолодает до -13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.
В ночь на вторник, 17 ноября, в Рязанской области похолодает до -13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -10, -5 градусов, местами -13 градусов; днем -6, -1 градус.