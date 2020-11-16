В массовой аварии на улице Есенина погиб мужчина
Утром в понедельник, 16 ноября, на улице Есенина произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Примерно в 8:10 42-летняя рязанка на Kia Venga выезжала с второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не пропустила Jeep Grand Cherokee под управлением 63-летнего мужчины.
Утром в понедельник, 16 ноября, на улице Есенина произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Примерно в 8:10 42-летняя рязанка на Kia Venga выезжала с второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не пропустила Jeep Grand Cherokee под управлением 63-летнего мужчины. Автомобили столкнулись, после этого Kia Venga отбросило на Kia Optima.
Водитель Jeep скончался на месте, причину его смерти устанавливают.
Ранее рязанцы сообщали, что на улице Есенина сбили человека.
Фото ГТРК «Ока»