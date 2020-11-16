В массовой аварии на улице Есенина погиб мужчина

Утром в понедельник, 16 ноября, на улице Есенина произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Примерно в 8:10 42-летняя рязанка на Kia Venga выезжала с второстепенной дороги и на нерегулируемом перекрестке не пропустила Jeep Grand Cherokee под управлением 63-летнего мужчины.