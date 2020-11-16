В декабре частично откроют движение по мосту у цирка

По словам главы региона, решение начать работы в этом году было абсолютно правильным. Как показали весна и лето, мост подмывается, что могло привести к негативным последствиям.

В декабре должны частично открыть движение по мосту у цирка. Такую задачу поставил губернатор Николай Любимов. В понедельник, 16 ноября, он оценил ход реконструкции.

По словам главы региона, решение начать работы в этом году было абсолютно правильным. Как показали весна и лето, мост подмывается, что могло привести к негативным последствиям.

«Проект очень масштабный, очень нужный городу. Его реализация требует большого количества усилий. Работы на объекте ведутся 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Установлены веб-камеры, чтобы люди могли контролировать ход работ», — отметил губернатор.

Реконструкцию моста планируют завершить к июлю 2021 года, но движение транспорта на этом участке начнется раньше этого срока — в декабре начнется движение по одной полосе в обе стороны.