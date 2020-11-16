В Чучковском районе перевернулся «Мицубиси», пострадал ребенок
Примерно в 15:15 30-летняя жительница Шиловского района на Mitsubishi Lancer превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В воскресенье, 15 ноября, на 14-м километре дороги «Чучково — М5 «Урал» в Чучковском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 15:15 30-летняя жительница Шиловского района на Mitsubishi Lancer превысила скорость и не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
Травмы получили водитель и 11-летний пассажир, им оказали медпомощь.