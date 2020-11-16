В Александро-Невском районе посыпающий дорогу «КамАЗ» сбил подростка

За рулем был сотрудник ДСУ «Ново-Деревенское» с 28-летним стажем, а 16-летняя девушка шла по краю проезжей части в попутном с ним направлении. Об этом пишет издательство «Пресса».