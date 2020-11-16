Установлена личность мужчины, который избил 23-летнюю рязанку

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября в квартире на улице Быстрецкой. Ранее 23-летняя рязанка заявила, что ее серьезно избил мужчина, к которому она пришла в гости с подругой.

Установлена личность мужчины, который избил 23-летнюю рязанку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября в квартире на улице Быстрецкой.

«Вторым участником конфликта стал 30-летний рязанец. Полиции предстоит выяснить, кто является зачинщиком, проводится проверка», — отметили в пресс-службе.

Ранее 23-летняя рязанка заявила, что ее серьезно избил мужчина, к которому она пришла в гости с подругой.