Установлена личность мужчины, который избил 23-летнюю рязанку
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября в квартире на улице Быстрецкой. Ранее 23-летняя рязанка заявила, что ее серьезно избил мужчина, к которому она пришла в гости с подругой.
Установлена личность мужчины, который избил 23-летнюю рязанку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября в квартире на улице Быстрецкой.
«Вторым участником конфликта стал 30-летний рязанец. Полиции предстоит выяснить, кто является зачинщиком, проводится проверка», — отметили в пресс-службе.
Ранее 23-летняя рязанка заявила, что ее серьезно избил мужчина, к которому она пришла в гости с подругой.