Ученые рассказали о напитках, убивающих COVID-19

В Институте молекулярной вирусологии медцентра университета Ульма провели эксперимент — натуральные продукты перемешали с вирусами и выдержали их при комнатной температуре.

Немецкие ученые рассказали о напитках, которые убивают COVID-19. Об этом со ссылкой на журнал bioRxiv передает « Росбалт ».

В Институте молекулярной вирусологии медцентра университета Ульма провели эксперимент — натуральные продукты перемешали с вирусами и выдержали их при комнатной температуре. Оказалось, что сок черноплодной рябины способен уничтожить 97% коронавируса в организме за пять минут.

Кроме того, вероятность заражения эффективно снижают натуральные соки и зеленый чай. Так, мощным противовирусным действием обладает гранатовый сок. По словам экспертов, достаточно прополоскать им горло, чтобы избавиться от 80% патогенов COVID-19.

«Разрушительное влияние на вирусные белки оказывают растительные полифенолы и кислая среда», — заключили ученые.