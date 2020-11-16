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Ученые рассказали о напитках, убивающих COVID-19
В Институте молекулярной вирусологии медцентра университета Ульма провели эксперимент — натуральные продукты перемешали с вирусами и выдержали их при комнатной температуре.

Немецкие ученые рассказали о напитках, которые убивают COVID-19. Об этом со ссылкой на журнал bioRxiv передает «Росбалт».

В Институте молекулярной вирусологии медцентра университета Ульма провели эксперимент — натуральные продукты перемешали с вирусами и выдержали их при комнатной температуре. Оказалось, что сок черноплодной рябины способен уничтожить 97% коронавируса в организме за пять минут.

Кроме того, вероятность заражения эффективно снижают натуральные соки и зеленый чай. Так, мощным противовирусным действием обладает гранатовый сок. По словам экспертов, достаточно прополоскать им горло, чтобы избавиться от 80% патогенов COVID-19.

«Разрушительное влияние на вирусные белки оказывают растительные полифенолы и кислая среда», — заключили ученые.