Следователи объявили в розыск 45-летнего рязанца

Известно, что Костюк 08 ноября 2020 у.е.хал на автомобиле марки «Лада Веста» и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Рязанцев попросили сообщать о местонахождении мужчины по телефону: 8-(49156)-2-11-53 (Скопинскийй МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

Следователи объявили в розыск 45-летнего Артема Владимировича Костюка, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что Костюк 08 ноября 2020 у.е.хал на автомобиле марки «Лада Веста» и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-карие.

Особые приметы: шрам на правом предплечье со следами швов от операции около 7-10 сантиметров, рваный шрам на правой коленке.

Может находиться в следующей одежде: темно-синяя куртка (спортивная), рубашка голубого цвета с узорами, темно-синие брюки, коричневые туфли (зимние).

Рязанцев попросили сообщать о местонахождении мужчины по телефону: 8-(49156)-2-11-53 (Скопинскийй МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).