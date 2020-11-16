Шатчане рассказали о проблемах района председателю комитета облдумы по аграрным вопросам

На личный прием к нему обратились шесть жителей, большинство вопросов носили общественный характер и касались различных сфер деятельности. Две просьбы к депутату поступили из села Шевырляй. Сельчане рассказали о проблемах с освещением улицы Почтовой и ремонтом моста через речку Шепырчей.

В четверг, 12 ноября, председатель комитета облдумы по аграрным вопросам Николай Митрохин посетил Шацкий район. На личный прием к нему обратились шесть жителей, большинство вопросов носили общественный характер и касались различных сфер деятельности.

Две просьбы к депутату поступили из села Шевырляй. Сельчане рассказали о проблемах с освещением улицы Почтовой и ремонтом моста через речку Шепырчей. Николай Митрохин подключится к их решению.

Также будет оказана помощь в обустройстве детской спортплощадки в микрорайоне Северный, где требуется установить лавочки для участников соревнований и зрителей. Другой спортивный объект шаговой доступности — ледовую площадку в Шацке — планируют реконструировать по проекту местных инициатив.

Кроме того, парламентарий поможет с подпиской на местную газету «На земле Шацкой» для малообеспеченных семей.

Также Митрохин посетил Шацкий культурно-исторический центр, где идет благоустройство площадки перед зданием. Работы находятся на депутатском контроле.

«Важно, чтобы слово не расходилось с делом. Я, как обещал ранее, предоставил в необходимом объеме тротуарную плитку, которая должна быть здесь уложена в соответствии с проектом», — отметил он.