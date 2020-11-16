Рязанские моржи открыли сезон
Заплыв устроили на Борковском карьере. Там собралось около полусотни человек. По словам рязанцев, это отличная возможность для закаливания и поддержания иммунитета.
Рязанские моржи открыли сезон, сообщила ГТРК «Ока».
Заплыв устроили на Борковском карьере. Там собралось около полусотни человек.
По словам рязанцев, это отличная возможность для закаливания и поддержания иммунитета.
Обычно сезон открывается, когда температура опускается до +2 градусов, однако нижнего порога нет.
Тренировки проводятся пять раз в неделю на стадионе ЦСК вне зависимости от погодных условий.
Ранее моржи открыли купальный сезон в Новомичуринске.