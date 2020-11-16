Рязанские моржи открыли сезон

Заплыв устроили на Борковском карьере. Там собралось около полусотни человек. По словам рязанцев, это отличная возможность для закаливания и поддержания иммунитета.

Рязанские моржи открыли сезон, сообщила ГТРК «Ока».

Заплыв устроили на Борковском карьере. Там собралось около полусотни человек.

По словам рязанцев, это отличная возможность для закаливания и поддержания иммунитета.

Обычно сезон открывается, когда температура опускается до +2 градусов, однако нижнего порога нет.

Тренировки проводятся пять раз в неделю на стадионе ЦСК вне зависимости от погодных условий.

Ранее моржи открыли купальный сезон в Новомичуринске.