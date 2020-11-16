Рязанцев осудили за поджог машины
Осужденные признаны виновными по части 2 статьи 167 УК. Их осудили условно с испытательным сроком 2 года (ранее судимому злоумышленнику — 2 года, его «подельнику» — 1 год 6 месяцев). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Рязанцев осудили за поджог машины, сообщил
Молодые люди, один из который был ранее судим, умышленно подожгли автомобиль, причинив значительный ущерб потерпевшему.
Осужденные признаны виновными по части 2 статьи 167 УК. Их осудили условно с испытательным сроком 2 года (ранее судимому злоумышленнику — 2 года, его «подельнику» — 1 год 6 месяцев).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.