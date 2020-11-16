\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-2°
Втр, 17
-4°
Срд, 18
-3°
ЦБ USD 76.92 -0.41 17/11
ЦБ EUR 91.17 -0.15 17/11
Нал. USD 76.32 / 78 19:30
Нал. EUR 90.35 / 91.05 17:31
Новости
Коронавирус
Публикации
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
11 275
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
33 497
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
38 655
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
39 049
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанцев осудили за поджог машины
Осужденные признаны виновными по части 2 статьи 167 УК. Их осудили условно с испытательным сроком 2 года (ранее судимому злоумышленнику — 2 года, его «подельнику» — 1 год 6 месяцев). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Рязанцев осудили за поджог машины, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Молодые люди, один из который был ранее судим, умышленно подожгли автомобиль, причинив значительный ущерб потерпевшему.

Осужденные признаны виновными по части 2 статьи 167 УК. Их осудили условно с испытательным сроком 2 года (ранее судимому злоумышленнику — 2 года, его «подельнику» — 1 год 6 месяцев).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.