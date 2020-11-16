Рязанцев осудили за поджог машины

Осужденные признаны виновными по части 2 статьи 167 УК. Их осудили условно с испытательным сроком 2 года (ранее судимому злоумышленнику — 2 года, его «подельнику» — 1 год 6 месяцев). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Рязанцев осудили за поджог машины, сообщил сайт региональной прокуратуры.

Молодые люди, один из который был ранее судим, умышленно подожгли автомобиль, причинив значительный ущерб потерпевшему.

Осужденные признаны виновными по части 2 статьи 167 УК. Их осудили условно с испытательным сроком 2 года (ранее судимому злоумышленнику — 2 года, его «подельнику» — 1 год 6 месяцев).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.