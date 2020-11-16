Рязанцам предложили обсудить концепцию благоустройства Парка морской славы

Запланировано проведение публичных обсуждений. Представленный проект доработают при активном участии рязанцев.

Мэрия и активисты ОНФ начали сбор предложений по благоустройству парка Морской славы в Канищеве. На территории уже установили стенд с проектом благоустройства, разработанный командой молодых архитекторов.

Запланировано проведение публичных обсуждений. Представленный проект доработают при активном участии рязанцев.

Встреча состоится 25 ноября в 19:00 в ДК «Приокский». С 18:40 от центрального входа в Парк будет курсировать специальный автобус, на котором доехать можно будет доехать в ДК и обратно.