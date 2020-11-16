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Рязанца наказали за долг по алиментам десятилетней дочери
Постановление не вступило в законную силу. Если мужчина уклонится от отработки, его может ожидать более суровое наказание, вплоть до реального лишения свободы.

Рязанца наказали за долг по алиментам десятилетней дочери, который превысил 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

39-летний мужчина должен был выплачивать четверть своего дохода, но не делал этого. Нарушителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП, ему назначили 70 часов обязательных работ.

Постановление не вступило в законную силу. Если мужчина уклонится от отработки, его может ожидать более суровое наказание, вплоть до реального лишения свободы.