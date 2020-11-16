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Рязанца-алиментщика арестовали за долги
Рязанца, который не платил своей 13-летней дочери алименты, арестовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП. Если должник уклонится от ареста, его может ожидать более суровое наказание, вплоть до реального лишения свободы.

Рязанца, который не платил своей 13-летней дочери алименты, арестовали на 12 суток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

44-летний мужчина должен был передавать ребенку четверть заработка, но не делал этого. «Имея крупную задолженность по алиментам, мужчина продолжал вести беззаботный образ жизни», — говорится в сообщении.

Нарушителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП, постановление не вступило в законную силу.

Если должник уклонится от ареста, его может ожидать более суровое наказание, вплоть до реального лишения свободы.