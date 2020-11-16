Рязань получила паспорт готовности к зиме

Так, проведена проверка готовности объектов социальной сферы (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта) и жилищного фонда города к работе в зимних условиях. Все объекты социальной сферы получили паспорта готовности. Часть объектов жилищного фонда, не успевших устранить замечания комиссии до 15 сентября, по результатам проведенных работ получили акты готовности.

Рязань получила паспорт готовности к зиме. Об этом сообщают в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Документ, выданный Приокским управлением Ростехнадзора, официально подтверждает завершение подготовки города к отопительному сезону, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Подготовка теплосетевого комплекса города 2020-2021 годов началась еще в декабре прошлого года с утверждения графиков ремонта теплоснабжающих организаций. В соответствии с постановлением администрации были созданы комиссии и определен порядок проведения проверок.

Так, проведена проверка готовности объектов социальной сферы (детские сады, школы, учреждения культуры и спорта) и жилищного фонда города к работе в зимних условиях. Все объекты социальной сферы получили паспорта готовности. Часть объектов жилищного фонда, не успевших устранить замечания комиссии до 15 сентября, по результатам проведенных работ получили акты готовности.

«Особое внимание уделялось подготовке теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории города. По результатам работы комиссии, в состав которой входят представители Приокского управления Ростехнадзора, все они получили паспорта готовности», — говорится в сообщении.