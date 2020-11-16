«Ростелеком» и рязанский радиоуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов и ректор РГРТУ Михаил Чиркин. Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения по вопросам формирования кадрового резерва и стандартов профессий в условиях цифровой экономики.

«Ростелеком» и Рязанский радиотехнический университет имени Уткина подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Андрей Карташов и ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения по вопросам формирования кадрового резерва и стандартов профессий в условиях цифровой экономики. Стороны также объединят усилия в направлениях расширения учебной, научно-инновационной и исследовательской деятельности.

В рамках сотрудничества планируется проведение лекций для студентов по наиболее актуальным темам цифровой экономики: блокчейну, кибербезопасности, квантовым технологиям и другим. В рамках соглашения «Ростелеком» передал университету оборудование для пополнения прикладной учебной базы вуза, в частности, мини-АТС студентам радиотехнического факультета.

«Наша компания готова поддерживать и развивать талантливую молодежь, потенциальный кадровый резерв „Ростелекома“. Сегодня в IT-сфере довольно остро чувствуется разрыв между актуальными потребностями работодателя и реальными компетенциями кандидатов. Наша цель — выстроить работу с РГРТУ так, чтобы еще на этапе обучения выявлять будущих сотрудников и вкладывать силы и ресурсы в их развитие», — отметил Андрей Карташов.

Михаил Чиркин рассказал, что университет не первый год сотрудничает с «Ростелекомом».

«Многие из выпускников вуза успешно работают в компании, и не только в сфере телекоммуникаций, но и в направлениях экономики, юриспруденции, информационной безопасности. Мы рады, что сходимся в понимании стратегии развития рынка труда и видим друг в друге перспективных партнеров», — сказал ректор.