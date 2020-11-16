Росприроднадзор проверил рязанский «Завод ТЕХНО» на причастность к вони

В компании заявили, что на протяжении 2020 года степень очистки выбросов завода соответствовала проектным показателям. Эти данные также подтвердила внеочередная проверка природоохранной прокуратуры.

Внеплановая проверка природоохранной прокуратуры на рязанском «Заводе ТЕХНО» не выявила выбросов сероводорода на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба «Технониколь».

«Степень очистки от приоритетных веществ составляет 96%, их содержание в атмосферных выбросах не превышает 0,1% ПДВ», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что на протяжении 2020 года степень очистки выбросов завода соответствовала проектным показателям. Эти данные также подтвердила внеочередная проверка природоохранной прокуратуры.

Внеплановая проверка природоохранной прокуратуры прошла на предприятии после того, как рязанцы в октябре стали жаловаться на едкий запах в городе.