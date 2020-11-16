Ректор радиоуниверситета рассказал, почему поступать надо в рязанские вузы

По его словам, сейчас у работодателей востребованы специалисты в сфере радиотехники, связи, электроники, автоматики. На первом месте «айтишники». Например, по информационной безопасности.

Ректор РГРТУ Михаил Чиркин в интервью на телеканале ТКР рассказал о плюсах обучения в радиоуниверситете.

По его словам, сейчас у работодателей востребованы специалисты в сфере радиотехники, связи, электроники, автоматики. На первом месте «айтишники». Например, по информационной безопасности.

«У нас две специальности этой укрупненной группы, — рассказал Михаил Чиркин. — Кстати, в 2021 году мы значительно увеличиваем бюджетный набор. В 2020 году — 40 человек. В 2021 году — 54. В этом году были проблемы, ограничивающие нашу работу с абитуриентами. Поскольку поступление в вузы и подача документов была онлайн. Надеюсь, что в следующем году таких ограничений не будет. Мы делаем шаги, чтобы узнать проблемы современных школ, познакомить родителей и выпускников с задачами, которые решает наш университет».

Речь зашла о том, что абитуриенты боятся поступать в радиоуниверситет. «Мы провели собственное исследование среди выпускников школ „Основные причины отказа сдачи ЕГЭ по физике и профильной математике“, — рассказал Чиркин. — Так, 44% отказываются, потому что боятся получить неудовлетворительную оценку. 22% считают, что трудно подготовиться к сдаче и еще 19% — что у них слабый педагог в школе».

Так или иначе, 85% опрошенных называют причины отказа, которые заключаются в явном или неявном страхе, что они провалят экзамен. При этом Чиркин привел данные о том, что четверть поступивших в РГРТУ в этом году ограничились школьными занятиями.

«Будущее за профильными классами, — считает Михаил Чиркин. — Также мы собираемся организовывать онлайн курсы для абитуриентов с посещением университета для консультаций».

Ректор уверен — чтобы получить востребованную и хорошо оплачиваемую профессию, не надо уезжать учиться в столицу. Можно учиться в Рязани и трудоустроиться здесь же.

«Если взять в широком смысле айтишные специальности, то потребность региона — около 2 тысяч специалистов в год. Радиоуниверситет выпускает 600 в год. Из них уезжают в свои регион около 30%, часть выбирает военную карьеру (в РГРТУ действует военная кафедра — прим. ред.) Оказывается, нужно в разы увеличивать выпуск на такие специальности. Вот в 21 году у нас 880 бюджетных мест на очной форме обучения, еще 100 на заочной. И есть еще магистратура».