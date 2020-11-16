Последствия пожара в «М5 Молле» и поджог медцентра. Главные новости выходных, 14 и 15 ноября

Завершились очередные осенние выходные. Вспомним главные новости 14 и 15 ноября. Основной темой уикенда остался крупный пожар в ТЦ «М5 Молл».

Завершились очередные осенние выходные. Вспомним главные новости 14 и 15 ноября.

Основной темой уикенда остался крупный пожар в ТЦ «М5 Молл». Так, после случившегося рязанцы устроили флешмоб. Прокуратура назвала статью, по которой могут возбудить дело после пожара в рязанском ТЦ, а в соцсети показали, как «М5 Молл» выглядит изнутри после пожара. Владелица точки питания в ТРЦ рассказала о состоянии ТРЦ после пожара, также в сети опубликовали фото из «Карусели» в горевшем «М5 Молле».

К другим новостям. В ночь на воскресенье загорелся рязанский медцентр. Поджог попал на видео. Также опубликованы снимки из горевшего медцентра.

Умер экс-глава рязанского Роспотребнадзора.