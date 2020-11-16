Под Рязанью нашли фантомную площадку по производству мясных полуфабрикатов

Предприятие оформляло транспортные сертификаты на продукцию для поставок в область, но мясосырье для готовых товаров не поступало на площадку предпринимателя, ветеринарные документы не оформлялись.

В ноябре 2020 года в Рязанском районе нашли фантомную площадку по производству мясных полуфабрикатов. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор .

Речь идет о площадке, принадлежащей ИП Латухину. Предприятие оформляло транспортные сертификаты на продукцию для поставок в область, но мясосырье для готовых товаров не поступало на площадку предпринимателя, ветеринарные документы не оформлялись. Всего с начала 2020 года ИП ввел в оборот около 2 тысяч кг мясных полуфабрикатов.

«Для предотвращения дальнейшего нелегального оборота производственная площадка ИП Латухина была исключена из реестра ФГИС „Цербер“, а учетная запись предпринимателя аннулирована в системе „ВетИС“», — говорится в сообщении.

В отношении виновника возбудили дело об административном правонарушении.