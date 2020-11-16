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Первый регион в России перешел на тотальный карантин
Такие строгие меры объясняются ростом заболеваемости, дефицитом лекарств и свободных коек в больницах. Для поддержки экономики бизнесу пообещали налоговые поблажки.

С понедельника, 16 ноября, первый российский регион после начала второй волны пандемии коронавируса перешел на тотальный карантин. Двухнедельный локдаун ввели в Бурятии, пишет «Коммерсант».

Глава республики Алексей Цыденов объявил о временном закрытии всех предприятий торговли и общественного питания. С 16 по 30 ноября приостановлена работа ТРЦ, кинотеатров, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов и саун. При этом открытыми остаются точки розничной торговли товарами первой необходимости, общепита на территории предприятий и гостиниц, продовольственные магазины, аптеки, салоны связи.

Такие строгие меры объясняются ростом заболеваемости, дефицитом лекарств и свободных коек в больницах.

Для поддержки экономики бизнесу пообещали налоговые поблажки.