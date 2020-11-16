Оперштаб: карантин введен в 25 образовательных учреждениях области

По данным на 16 ноября, карантин действует в 25 образовательных учреждениях Рязанской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По данным на 16 ноября, карантин действует в 25 образовательных учреждениях Рязанской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Ограничения введены в 10 детсадах, 11 школах, 1 ссузе и 3 вузах.

Ранее сообщалось, что в рязанских больницах от коронавируса лечат 437 пациентов, в том числе троих детей. Состояние 90 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 303 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 44 человек, из них 20 находятся на аппаратах ИВЛ.