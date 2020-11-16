Онколог назвал первые признаки рака головного мозга

На ранних этапах болезнь развивается бессимптомно, и его сложно распознать, однако самым распространенным симптомом опухоли головного мозга — тревожным сигналом, что нужно обратиться к врачу, — является головная боль. Позже появляются быстрая утомляемость и головокружения, тошнота, потери сознания и судороги, ухудшается зрение и слух.

Хирург-онколог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал первые признаки рака головного мозга и рассказал о причинах этого заболевания, передает РИА Новости.

Он отметил, что на ранних этапах болезнь развивается бессимптомно, и его сложно распознать, однако самым распространенным симптомом опухоли головного мозга — тревожным сигналом, что нужно обратиться к врачу, — является головная боль. Позже появляются быстрая утомляемость и головокружения, тошнота, потери сознания и судороги, ухудшается зрение и слух.

Специалист предупредил, что когда у человека появляются подобные симптомы, необходимо срочно, не откладывая на потом, обратиться к врачу.