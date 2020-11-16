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На Рязанском приборном заводе подвели итоги первенства по спортивному ориентированию
В соревнованиях приняли участие около 30 человек из 16 подразделений. Победителей и призеров первенства АО «ГРПЗ» по спортивному ориентированию наградили грамотами и денежными премиями.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») провел личное первенство по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие около 30 человек из 16 подразделений.

В состязаниях опытных любителей спортивного ориентирования среди мужчин «золото» завоевал регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Владимир Горбатов, а среди женщин — ведущий инженер-конструктор Ольга Новикова. Лучшими среди начинающих стали наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Александр Чирков и инспектор Марина Бахмутова.

Заводские соревнования по спортивному ориентированию проводились в лесном массиве с развитой сетью троп и дорог, расположенном неподалеку от деревни Отводное Рязанской области. Участники стартов, имея карту и компас, проходили неизвестную им трассу и делали электронные отметки на контрольных пунктах, расположенных на местности.

«Заводчане находились на дистанции один час, произвольно выбирая порядок прохождения контрольных пунктов. Результат участника определялся по количеству набранных очков. Если они у спортсменов оказывались равными, то более высокое место занимал тот, кто показал лучшее время, — отметила главный судья состязаний инженер-конструктор Лилия Кротенко. — Наше первенство предоставило работникам завода возможность помериться силой ума и быстротой бега, приобрести новый спортивный опыт, а также весело и азартно провести время на природе».

Победителей и призеров первенства АО «ГРПЗ» по спортивному ориентированию наградили грамотами и денежными премиями.