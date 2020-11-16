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На пяти рязанских улицах отключат холодную воду
Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами. Из-за этого воды не будет по адресам:

Во вторник, 17 ноября, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами.

Из-за этого воды не будет по адресам:

с 9:00 до 17:00:

  • на улице Первомайский проспект, дома №23/7, №21/24, № 19 (д/сад №20);
  • на улице Павлова, дома №1, № 3, № 5, № 12, № 22, № 22а;
  • улица Кудрявцева, дома № 49, №66 корпус 1, № 66;
  • улица Касимовское шоссе, дома № 40 корпус 1, № 40 корп. 2, № 40а (д/сад №150), № 38б (школа №59);
  • улица Крупской, дома №12, №12 корпус 1, № 12 корпус 2, №14, №14 корпус 1, №14 корпус 2, №16.

Будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:

  • улица Пожалостина, дома с №5 по №21, дома с №4 по №16.