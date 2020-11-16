На пяти рязанских улицах отключат холодную воду
Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами. Из-за этого воды не будет по адресам:
Во вторник, 17 ноября, на пяти рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом
Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами.
Из-за этого воды не будет по адресам:
- на улице Первомайский проспект, дома №23/7, №21/24, № 19 (д/сад №20);
- на улице Павлова, дома №1, № 3, № 5, № 12, № 22, № 22а;
- улица Кудрявцева, дома № 49, №66 корпус 1, № 66;
- улица Касимовское шоссе, дома № 40 корпус 1, № 40 корп. 2, № 40а (д/сад №150), № 38б (школа №59);
- улица Крупской, дома №12, №12 корпус 1, № 12 корпус 2, №14, №14 корпус 1, №14 корпус 2, №16.
Будет снижена подача холодной воды по следующим адресам:
- улица Пожалостина, дома с №5 по №21, дома с №4 по №16.