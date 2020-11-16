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На парламентской встрече в заксобрании Калужской области обсудят вопросы укрепления института семьи
В рамках встречи на сайте заксобрания организована выставка детских рисунков, посвященных 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, подготовленная Калужской митрополией.

В пятницу, 20 ноября, в заксобрании Калужской области в режиме видеоконференцсвязи пройдет традиционная парламентская встреча в рамках XXIII Богородично-Рождественских образовательных чтений митрополии «Александр Невский — слава, дух и имя России: «дела их идут вслед за ними». Ее участники обсудят тему: «Нравственность как основа укрепления семьи и социально-ориентированного государства».

Предполагается, что в мероприятии примут участие председатель заксобрания Геннадий Новосельцев, митрополит Калужский и Боровский Климент, зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторынина, а также депутаты, представители исполнительной власти, Общественной палаты и ряда других общественных организаций, духовенство.

В рамках встречи на сайте заксобрания организована выставка детских рисунков, посвященных 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра Невского, подготовленная Калужской митрополией.

Ссылка на мероприятие будет доступна в разделе «Интернет-трасляции» на официальном сайте заксобрания.