Кадастровая палата недвижимости начала сотрудничество с ЦАН

Сроки обработки заявлений сокращены. Это удобно в случае, когда сделка с недвижимостью является частью длинной альтернативной купли-продажи и требуется ускоренный срок оформления документов.

Специалист Кадастровой палаты начал прием в Центральном агентстве недвижимости. Подать документы на регистрацию клиенты ЦАН могут без очереди в здании компании по адресу: улица Вокзальная, 6.

Сроки обработки заявлений сокращены. Это удобно в случае, когда сделка с недвижимостью является частью длинной альтернативной купли-продажи и требуется ускоренный срок оформления документов.

«Мы стараемся дать клиентам максимальный сервис. В офисе Центрального агентства недвижимости организованы все основные процессы, связанные с безопасной и комфортной работой по покупке или продаже объекта. Работают юристы, ипотечные специалисты, сотрудник МФЦ, Кадастровой палаты, представители Сбербанка и ВТБ, маркетологи и, безусловно, опытные специалисты по недвижимости, — рассказал Андрей Некрасов, директор «УК «Центральное агентство недвижимости». — Замечу, мы заботимся о безопасности и комфорте клиентов и сотрудников, избегаем ожиданий, не допускаем очередей и используем отдельные переговорные для каждой встречи».