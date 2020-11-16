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Избивший девушку рязанец оказался уголовником
Ранее 23-летняя рязанка заявила, что ее серьезно избил мужчина, к которому она пришла в гости с подругой. Личность мужчины установили.

Избивший девушку рязанец оказался уголовником, пишет «Комсомольская правда».

Известно, что мужчина работал поваром в одном из рязанских заведений. Недавно его уволили.

Злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности в 2016 и 2018 годах по статье «Грабеж». В 2018 году его условно осудили.

Ранее 23-летняя рязанка заявила, что ее серьезно избил мужчина, к которому она пришла в гости с подругой. Личность мужчины установили.