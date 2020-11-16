Фомин оценил ход строительства детского автогородка в ЦПКиО

На его территории создадут транспортную инфраструктуру в уменьшенном масштабе, включая дороги, тротуары и все необходимые технические средства. Здесь планируется проводить лекции по безопасности дорожного движения и практические занятия по вождению для детей с 6 лет.

В четверг, 12 ноября, председатель облдумы Аркадий Фомин и зампред регионального правительства Евгений Беленецкий побывали в ЦПКиО. Они осмотрели, как идет установка детского автогородка.

На его территории создадут транспортную инфраструктуру в уменьшенном масштабе, включая дороги, тротуары и все необходимые технические средства. Здесь планируется проводить лекции по безопасности дорожного движения и практические занятия по вождению для детей с 6 лет. Для занятий уже закупили десять электромобилей итальянского производства и четыре автомобиля с педалями.

В настоящий момент в автогородке проводят работы по монтированию дорожных знаков и светофоров, нанесению разметки и демонтажу старого ограждения, которое впоследствии заменят на новое.

Как пояснил Аркадий Фомин, появление такого объекта стало возможным благодаря поддержке партии «Единая Россия» и рязанских компаний.

«Один из наших самых важных проектов — „Безопасные дороги“, который в том числе направлен на повышение культуры поведения на дорогах, популяризации знаний правил дорожного движения среди детей и подростков, — отметил Аркадий Фомин. — Площадка в ЦПКиО поможет через игру научить маленьких рязанцев правильно вести себя на дорогах, чтобы сохранить жизнь и здоровье, а их родителям напомнит, как важно быть ответственным за рулем».