Для пострадавших в «М5 Молл» предпринимателей создали горячую линию

Кроме того, в Экономическом информационном центре АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» организован личный прием граждан. На все вопросы, связанные с утратой имущества, получением льготного займа, возможностями переезда на другие торговые площади, ответят специалисты регионального минэкономразвития.