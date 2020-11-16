Центр «Мой бизнес» стал официальным партнером Сбербанка
Центр «Мой бизнес» стал официальным партнером Сбербанка. Теперь рязанцы могут получить более 25 различных платных услуг, стоимость которых прописана в действующем прейскуранте, действует безналичный расчет.
Центр «Мой бизнес» стал официальным партнером Сбербанка. Теперь рязанцы могут получить более 25 различных платных услуг, стоимость которых прописана в действующем прейскуранте, действует безналичный расчет.
Оставить заявку на услуги можно двумя способами:
Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (4912) 97-17-00