Жителя Нальчика обвинили в изнасиловании 11-летней племянницы

По версии следствия, в ноябре 2014 года мужчина 1976 года рождения гостил у сестры. Пока женщины не было дома, он совершил в отношении племянницы 2003 года рождения «насильственные действия сексуального характера и вступил с ней в насильственное половое сношение».

Житель Нальчика пойдет под суд за изнасилование 11-летней племянницы. Его обвиняют в преступлении шестилетней давности, сообщил следком по Кабардино-Балкарской республике.

По версии следствия, в ноябре 2014 года мужчина 1976 года рождения гостил у сестры. Пока женщины не было дома, он совершил в отношении племянницы 2003 года рождения «насильственные действия сексуального характера и вступил с ней в насильственное половое сношение».

Мужчина неоднократно совершал подобные преступления вплоть до своего отъезда в феврале 2015 года.

О случившемся потерпевшая рассказала матери в августе этого года, когда узнала, что дядя вновь собирается приехать в гости. Женщина обратилась в следком.

Ее родственника обвиняют по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.