Врач рассказала о скрытых угрозах COVID-19

Тяжело переносить COVID-19, скорее всего, будут и истощенные люди, считает врач. При заболевании коронавирусом Шестакова рекомендовала больше двигаться и пить воды, а также употреблять меньше сладкого.

Директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова, рассказала « Комсомольской правде » о скрытых угрозах COVID-19.

По ее словам, коронавирус оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу. Поэтому у переболевших повышается риск развития диабета первого типа.

Кроме того, пандемия привела к снижению физической активности у людей. Это, в свою очередь, грозит ожирением, которое повышает риск развития диабета второго типа.

Тяжело переносить COVID-19, скорее всего, будут и истощенные люди, считает врач. При заболевании коронавирусом Шестакова рекомендовала больше двигаться и пить воды, а также употреблять меньше сладкого.