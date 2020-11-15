В Новомичуринске установили новый памятник защитникам Отечества

Старый памятник пришел в негодность. Новый представляет собой скульптуру солдата со склоненной головой. На постаменте — орден Отечественной войны и надпись: «Тем, кто насмерть стоял в грозной битве с фашизмом».

В Новомичуринске установили новый памятник защитникам Отечества. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Старый памятник пришел в негодность. Новый представляет собой скульптуру солдата со склоненной головой. На постаменте — орден Отечественной войны и надпись: «Тем, кто насмерть стоял в грозной битве с фашизмом».

Скульптуру выполнил рязанский скульптор Олег Седов.

«Это молодой парень в солдатской гимнастерке, только-только похоронивший и оплакивающий друзей, погибших в бою с фашистами, — такова была задумка», — рассказал о скульптуре автор.

Мемориал в Новомичуринске обновили по программе местных инициатив. Стоимость проекта — около двух миллионов рублей.

Напомним, в этом году в городе открыли памятник Ивану Мичурину работы Олега Седова.