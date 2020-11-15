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В ночь на понедельник в Рязанской области пойдет снег
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, ожидается переменная облачность.

В ночь на понедельник, 16 ноября, в Рязанской области пойдет снег. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, днем -4, +1 градус.