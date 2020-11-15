В Иркутской области дорогу посыпали человеческими костями
По одной из версий, дорожники взяли грунт на участке рядом с кладбищем, по другой — песок привезли из карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.
В городе Киренск в Иркутской области обледеневшую дорогу посыпали песком с человеческими костями. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
По одной из версий, дорожники взяли грунт на участке рядом с кладбищем, по другой — песок привезли из карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.
Как уточнил Telegram-канал, полиция начала проверку.
Фото Telegram-канала «Подъем»