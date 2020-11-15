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Умер экс-глава рязанского Роспотребнадзора
У мужчины было много наград, среди них — медаль Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени, знак «Отличник здравоохранения», благодарность Президента и почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».

В воскресенье, 15 ноября, умер экс-глава рязанского Роспотребнадзора Сергей Сафонкин. Коллеги мужчины сообщили, что он скончался после продолжительной болезни.

Руководитель госсанэпидслужбы, врач по общей гигиене высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ФПДО РязГМУ имени Павлова работал на разных должностях Рязанской городской санитарно-эпидемиологической станции. В 2002 году возглавлял ФГУ ЦГСЭН в Рязанской области, с 2005 по 2013 годы — Управление регионального Роспотребнадзора. С 2013 по 2019 годы был главврачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области».

«Огромна его роль как врача-организатора в улучшении санитарного состояния Рязанской области, снижении и ликвидации инфекционных заболеваний», — отметили коллеги Сафонкина.

У мужчины было много наград, среди них — медаль Ордена за заслуги перед Отечеством 2 степени, знак «Отличник здравоохранения», благодарность Президента и почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью».