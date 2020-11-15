Убытки и разорение. Владелица точки питания в «М5 Молле» рассказала о состоянии ТРЦ после пожара

Помещения арендаторы смогли осмотреть в сопровождении сотрудников МЧС. Предпринимательница отметила, что каждая вещь в десятках магазинов во всему ТЦ теперь отправится на свалку — испорчено абсолютно все.

Владелица точки питания в «М5 Молле» Анастасия Филиппова рассказала в своем блоге о том, в каком состоянии сейчас находится ТРЦ. Помещения арендаторы смогли осмотреть в сопровождении сотрудников МЧС.

По словам рязанки, все здание обесточено. «То есть это потемки, жуткая вонь и сажа на всех поверхностях. Если представить, что ад существует, то на подходе к нему должно быть примерно так», — описала она.

Предпринимательница отметила, что каждая вещь в десятках магазинов во всему ТЦ теперь отправится на свалку — испорчено абсолютно все. «Это сотни миллионов убытков для арендодателей, которые никто возмещать не будет, — подчеркнула Филиппова. — А так как только половина ТЦ — это сетевики, а вторая половина — это бутики местных владельцев, у которых, возможно, это были единственные точки, то вечер четверга несколько бизнесов точно разорил».

Говоря о собственных потерях, рязанка сообщила, что «отделалась испугом». «Наши убытки — это упущенная прибыль и четыре холодильника протухших продуктов. Благо дело, кухня — это самое бесстрашное к гари и вони место, все можно отмыть».

Напомним, пожар в «М5 Молле» произошел 12 ноября. Торговый центр закрылся на неопределенный срок. Находящиеся рядом строительный гипермаркет «ОБИ» и ресторан «Бургер Кинг» принимают покупателей в обычном режиме.