Соцсети: на Касимовском шоссе припаркованная машина заблокировала скорую

Об этом вечером в воскресенье, 15 ноября, сообщил подписчик группы «Подслушано у водителей в Рязани». Сергей Тряпицын рассказал, что скорую заблокировали во дворе дома №8 корпус 2.

На Касимовском шоссе припаркованная машина заблокировала скорую. Об этом вечером в воскресенье, 15 ноября, сообщил подписчик группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Сергей Тряпицын рассказал, что этот случай произошел во дворе дома №8 корпус 2.

«15 мин завывает скорая, не может уехать из-за оставленного у подъезда красного авто. Все же, пожалуй, более ответственно надо относиться к таким вещам, ибо злая тетка — это одно, не доехавший до реанимации человек — совсем другое», — написал мужчина.