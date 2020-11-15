Скончались еще двое рязанцев с коронавирусом

В Рязанской области выявили еще 105 случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил столичный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 325 случаев заражения.

В Рязанской области выявили еще 105 случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 325 случаев заражения. За сутки выздоровели 113 человек (всего 9 006), умерли двое (всего 73).

За последние сутки в России зарегистрировали 22 572 зараженных, за время пандемии заболели 1 925 825 человек. Выписали 14 456 пациентов (всего 1 439 985), умерли 352 (всего 33 186).