Рязанская мэрия рассказала, как дезинфицируют городской транспорт

Рязанская мэрия рассказала, как дезинфицируют общественный транспорт. Ежедневно специальным средством обрабатывают около 140 машин,
Особое внимание во время дезинфекции уделяют сидениям в салоне, поручням и ручкам.
МУП «УРТ» обрабатывает транспорт с использованием аэрозольного генератора холодного тумана.
«Такая обработка проводится с помощью хлорсодержащих средств два раза в день, — уточнили в мэрии. — Этот метод позволяет провести более качественную дезинфекцию и обеспечить дополнительную безопасность пассажиров и сотрудников».
Перед выездом машин и на конечных остановках после каждого рейса также устраивают влажную обработку салона.
Персонал общественного транспорта использует маски, перчатки и антисептики. Пассажирам также рекомендовали использовать средства защиты и соблюдать дистанцию.