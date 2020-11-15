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Рязанская мэрия рассказала, как дезинфицируют городской транспорт
Персонал общественного транспорта использует маски, перчатки и антисептики. Пассажирам также рекомендовали использовать средства защиты и соблюдать дистанцию.

Рязанская мэрия рассказала, как дезинфицируют общественный транспорт. Ежедневно специальным средством обрабатывают около 140 машин, сообщил сайт администрации города.

Особое внимание во время дезинфекции уделяют сидениям в салоне, поручням и ручкам.

МУП «УРТ» обрабатывает транспорт с использованием аэрозольного генератора холодного тумана.

«Такая обработка проводится с помощью хлорсодержащих средств два раза в день, — уточнили в мэрии. — Этот метод позволяет провести более качественную дезинфекцию и обеспечить дополнительную безопасность пассажиров и сотрудников».

Перед выездом машин и на конечных остановках после каждого рейса также устраивают влажную обработку салона.

Персонал общественного транспорта использует маски, перчатки и антисептики. Пассажирам также рекомендовали использовать средства защиты и соблюдать дистанцию.