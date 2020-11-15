Рязанцы пожаловались на темную проезжую часть в центре города

«"Зебру» нарисовали, молодцы. Но в темноте толку от нее нет, ее не видно! Что нужно для того, чтобы тут было освещение? Ждать, пока кого-нибудь не заметят в темноте и будет беда?" — поинтересовалась рязанка.

Рязанцы пожаловались на темную дорогу в центре города. Фото опубликовали в соцсети.

По словам автора поста, около цирка, где сделали проезжую часть, не работает ни один фонарь.

«"Зебру» нарисовали, молодцы. Но в темноте толку от нее нет, ее не видно! Что нужно для того, чтобы тут было освещение? Ждать, пока кого-нибудь не заметят в темноте и будет беда?" — поинтересовалась рязанка.

Напомним, что машины в этом месте пустили из-за реконструкции моста через Лыбедь.

Фото Елены Владимировной